Caraffa – “Grassetto si, Grassetto no…..”, nota del Gruppo Consiliare Pensiero Libero

Il Gruppo Consiliare Pensiero Libero rappresentato in seno alla pubblica assise dal Dott. Luigi Ciambrone, prende atto della sentenza del TAR (Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria) del 09/11/2018 la quale rigetta (se pur con delle varianti da tenere in considerazione) il decreto della Commissione VAS – Regione Calabria – attraverso il quale si impediva al Comune di Caraffa la prosecuzione dell’iter di realizzazione del maxi insediamento enunciando numerose criticità ambientali e suggerendone pertanto la rilocalizzazione.

La sentenza dell’organo amministrativo di cui in premessa, fa permanere valide le prescrizioni sull’impatto ambientale, e di conseguenza la compatibilità ambientale del progetto edilizio; prescrizioni delle quali, il Comune di Caraffa avrebbe dovuto tenere conto (e non lo ha fatto).

In considerazione di quanto detto, a nostro dire, la sentenza appena emessa non risolve definitivamente il rebus “Grassetto si, Grassetto no…..”

Il permanere delle criticità ambientali rilevate dall’organo tecnico della Regione Calabria (VAS) non fa altro che rafforzare la posizione che dall’inizio della vicenda il nostro Gruppo Consiliare ha assunto, ovvero: “rilocalizzazione di una parte dell’intervento e di alcune unità abitative in prossimità del centro urbano, al fine di ridurre i rilievi emersi nel medesimo decreto emesso dalla VAS, il tutto connesso ad un intrinseco beneficio economico e sociale del centro storico ed urbano del nostro Paese”.

Non abbiamo mai detto pertanto di essere contro la realizzazione della Grassetto Costruzioni, ma continuiamo a sostenere che la nostra proposta possa essere la giusta sintesi fra ciò che la Regione Calabria ha “prescritto”, quella che oggi è stata la sentenza del TAR ed i benefici economici e sociali che il nostro paese dovrebbe trarre dalla realizzazione dell’insediamento.

Invitiamo pertanto l’amministrazione comunale a voler cogliere per l’ennesima volta i nostri suggerimenti ed accogliere favorevolmente la nostra proposta, finalizzata solo ed esclusivamente al bene collettivo dell’intera comunità.

Gruppo Consiliare PENSIERO LIBERO

