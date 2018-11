Cardinale – Fulmine colpisce tubature del gas, evacuate 15 famiglie

Paura questa sera a Novalba di Cardinale un fulmine ha creato una voragine e forato la condotta per la distribuzione del gas; lo stesso ha danneggiato nelle abitazioni limitrofe elettrodomestici di vario tipo.

I vigili del fuoco sono intervenuti e in via precauzionale hanno fatto evacuare 15 famiglie. La scarica elettrica ha danneggiato la condotta del gas che per tale ragione è stata chiusa. Inoltre ci sono diversi disagi per la mancanza di energia elettrica nelle abitazioni limitrofe all’incidente.

I Vigili del Fuoco stanno verificando ogni particolare per mettere in sicurezza la zona, fortunatamente non risultano feriti