Carrefour: assunzioni di addetti vendita, addetti casse …

Carrefour, catena di supermercati e ipermercati francese nata ad Annecy nel 1959, in pochi anni è diventata il primo distributore in Europa e secondo nel Mondo con circa 380 mila collaboratori.

Il Gruppo Carrefour, arrivato in Italia nel 1972, è diventato una delle realtà della distribuzione più capillari presente in 18 regioni con 1.068 punti vendita suddivisi in Ipermercati, Supermercati, Cash and Carry ed altro, presso i quali sono impiegati oltre 20.000 collaboratori impegnati quotidianamente nell’offrire i migliori servizi ai clienti. I principali punti di forza di Carrefour sono innovazione, convenienza, servizi e valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche del territorio italiano.

La più grande risorsa di Carrefour, grazie alla quale il Gruppo è cresciuto nel tempo a livello nazionale e internazionale, sono le capacità e le idee delle persone, per questo Carrefour è sempre alla ricerca di “persone” con … continua a leggere