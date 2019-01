Catanzaro a Capodanno? Una città che balla!

Un fiume di gente nel capoluogo per il Veglione della Taranta

Ritmo, energia e varietà di suoni: così Catanzaro ha salutato l’arrivo del 2019!

Tutti travolti dal ritmo della Taranta! Nella notte più effervescente dell’anno, un fiume di gente ha affollato il centro storico di Catanzaro dalla mezzanotte e sino alle 5 del mattino.

Sul palco di Piazza Prefettura, i dj Badda Cutter e Vins Jp hanno aperto e chiuso i festeggiamenti ma la vera festa è stata con Ambrogio Sparagna e l’Orchestra Popolare Italiana dell’Auditorium Parco della Musica di Roma che hanno trascinato il pubblico, in particolare i giovani, nel cuore della musica tradizionale del Sud, riletta anche in chiave moderna.

E le nuove generazioni hanno mostrato di gradire molto il tipico ballo popolare dove non esistono regole precise ma libertà di movimento e di espressione.

Sparagna, uno dei più importanti artisti della musica popolare italiana, si è congedato dalla tanta gente con un motivetto molto apprezzato dalla platea di Piazza Prefettura: “A A A, Catanzaro in serie A”.

Il clima di festeggiamenti ha coinvolto ogni angolo del centro, con musica e moltissime persone che hanno affollato i locali aperti su Corso Mazzini sino all’alba.

Una vera e propria città che balla, una festa tra le vie, una contaminazione di energia.

Pienamente riuscita, quindi, la formula ideata da Antonio Pascuzzo, al quale è stata affidata la direzione artistica di “Sarà Tre Volte Natale”, la manifestazione organizzata dall’amministrazione comunale per animare il centro storico durante il periodo natalizio.

E non finisce qui: il 5 e il 6 gennaio, ancora eventi in centro per salutare con gioia l’ultimo colpo di coda delle feste natalizie.