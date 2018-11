Un incendio si è verificato ad un autobus AMC in via Fiume Busento in loc. Alli nel Comune di Catanzaro.

Le fiamme sono divampate dal vano motore mentre l’autobus era in transito, fortunatamente senza nessun passeggero a bordo, ma solo il conducente, che, accortosi di quanto stava accadendo, ha accostato il mezzo lato strada e chiamato i soccorsi.

Sul posto la squadra dei Vigili del Fuoco della sede Centrale e a coordinare le operazioni di spegnimento il Caposquadra Santo Cannistrà.