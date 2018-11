Catanzaro. FPC per giornalisti, avvocati, commercialisti e amministratori giudiziari, oggi a Germaneto

«Beni e aziende sequestrati alle mafie: criticità gestionali, risvolti sociali e Informazione». È questo il tema del corso di formazione professionale per giornalisti, avvocati, commercialisti e amministratori giudiziari, in programma per la mattinata di oggi (sabato 24 novembre, dalle 9:00 alle 14) a Catanzaro, presso l’aula «Giovanni Paolo II» dell’Università Magna Græcia – Campus di Germaneto.

200 i posti disponibili. Quattro le categorie interessate all’acquisizione dei crediti formativi (CFP).

Il corso – che per i giornalisti prevede 4+2 crediti deontologici e l’iscrizione tramite la piattaforma online SiGeF – è organizzato dal Tar della Calabria, dall’Ordine dei Giornalisti della Calabria, dall’Ordine degli Avvocati di Catanzaro, dall’Ordine dei Commercialisti di Catanzaro e dall’AGN Amministratori Giudiziari Network.

Relatori di base, in ordine alfabetico: il Procuratore aggiunto di Catanzaro, dott. Vincenzo Capomolla; il sostituto Procuratore Nazionale Antimafia, dott. Salvatore Dolce; il Presidente del TAR Calabria (Tribunale amministrativo), dott. Nicola Durante; il consigliere nazionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti, prof. Francesco Muraca; il coordinatore nazionale AGN, dott. Domenico Posca; il Presidente del consiglio regionale dell’Ordine dei Giornalisti, dott. Giuseppe Soluri e il presidente Misure di prevenzione del Tribunale di Catanzaro, dott. Giuseppe Valea.

– News L’altra Calabria – www.laltracalabria.it

Direttore: Vincenzo Pitaro