Catanzaro – IV edizione del Festival Nazionale UILT

E’ tutto pronto al Cinema Teatro Comunale di Catanzaro per l’inizio della IV edizione del Festival Nazionale UILT (Unione Italiana Libero Teatro), organizzato per la prima volta in Calabria.

Ben otto le compagnie di teatro amatoriale provenienti da ogni parte d’Italia che si sfideranno sino al I dicembre.

Domani, ad aprire la kermesse saranno gli attori della compagnia bresciana La Betulla con la commedia “Il Visitatore” di Eric Emanuele Schmitt, regia di Bruno Frusca. Uno spettacolo portato in scena con estrema bravura, facendo incetta di numerosi premi e riconoscimenti.

“Il Visitatore” è un testo alquanto articolato sia per il tema trattato, quello dell’esistenza di Dio, sia per la natura della messa in scena, fatta di dialoghi forti ma concentrata interamente su due personaggi: l’ateo Sigmund Freud e l’ambiguo Visitatore, a metà strada tra una incarnazione di Dio e un mitomane.

Lo spettacolo inizierà alle ore 20.30 ma alle ore 19.30, nel foyer del Comunale, al pubblico verrà offerto un aperitivo per rendere ancora più piacevole la serata.