Catanzaro, la “Befana Tricolore” di FN al Pugliese Ciaccio

Nella giornata del 9 gennaio, alcuni militanti della locale sezione di Forza Nuova, si sono recati presso il reparto di pediatria dell’ospedale cittadino per consegnare un dono. Stiamo parlando dei giocattoli raccolti durante la campagna “Befana Tricolore”, messa in atto da FN in tutta Italia per mezzo di “Solidarietà Nazionale”, la sua associazione di volontariato.

I forzanovisti, inoltre, rilanciano promettendo altre imminenti iniziative solidaristiche, le quali, nei prossimi mesi, si andranno a sommare alle numerose raccolte alimentari che “Solidarietà Nazionale” già mette in atto a cadenza regolare, ed i cui proventi, sono devoluti esclusivamente ad italiani bisognosi.