Una voragine di circa due metri di diametro si e’ aperta in via Buccarelli, a Catanzaro, in prossimità degli uffici Enel e del Liceo classico “Pasquale Galluppi”.

Un’autovettura in transito al momento del cedimento ha riportato danni alla ruota anteriore, ma nessun danno a persone, mentre una seconda auto in sosta si trova bloccata dalla voragine. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la polizia locale. Molti i disagi per la viabilità.