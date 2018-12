Catanzaro – Stanotte il Veglione della Taranta con Ambrogio Sparagna e l’Orchestra Popolare Italiana

Il capoluogo calabrese si prepara alla festa più effervescente dell’anno. Sarà una città che balla, sarà festa tra le vie, sarà una contaminazione di energia, Sarà, nuovamente, Tre Volte Natale, come il nome della manifestazione natalizia organizzata dall’amministrazione comunale di Catanzaro, con la direzione artistica di Antonio Pascuzzo, che tanto successo ha riscosso in queste settimane.

In Piazza Prefettura si ballerà sino a notte fonda con “Il Veglione della Taranta”, insieme ad Ambrogio Sparagna – padre della Notte della Taranta – e l’Orchestra Popolare Italiana.

A far da apripista, a partire dalle ore 23.30, saranno i dj Badda Cutter e Vins Jp, al ritmo di HipHop, RnB, Black music e Reggae.

Tantissime le presenze previste su Corso Mazzini. Per questa ragione, l’Amministrazione ha previsto un piano di apertura straordinaria dei parcheggi in modo da agevolare l’ingresso in città.

Saranno disponibili, gratuitamente, i quattro parcheggi a ridosso del centro storico: il Musofalo e quello Aci di Via Argento, posizionati al di sotto della rotatoria Gualtieri – uscita che dà su Piazza Stocco e sull’ex ospedale Militare – quello delle Ferrovie della Calabria in via Milano – sotto i giardini di San Leonardo – quello di Bellavista, raggiungibile da via Carlo V.

Grazie all’Amc, sarà disponibile, solo dal parcheggio del Musofalo, un servizio gratuito di navette che partirà dalle ore 23.30 e continuerà tutta la notte fino al completo deflusso della gente.

Ieri sera, intanto, grande entusiasmo per la Babbo Running! Catanzaro ieri, nonostante il freddo e la pioggia sottile, è stata invasa da tantissime persone vestite da Babbo Natale che hanno preso parte alla manifestazione ludico sportiva organizzata per la prima volta nel capoluogo.

I partecipanti hanno percorso e colorato le vie del centro, continuando sulla scia dell’allegria e dell’entusiasmo vissuti in queste settimane grazie a “Sarà Tre Volte Natale”.

Ad impreziosire l’evento la presenza delle mascotte dei personaggi dei cartoni più amati dai bambini.

Un vero e proprio village quello messo in piedi in Piazza Prefettura con musica e animazione.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione del Comune, che ha fornito il patrocinio gratuito, e al supporto di importanti realtà imprenditoriali radicate nel territorio.