Catanzaro – Stella del Mare ha organizzato il mercatino “Soli…Dare”

Durante il ponte dell’Immacolata, nei giorni del 7, 8 e 9 dicembre dalle 9.30 alle 13 e dalle 16 alle 21, l’associazione catanzarese Centro Ascolto Stella del Mare ha deciso di organizzare un mercatino solidale soprannominato “Soli..Dare”, presso la sala mostre nella sede sociale Arca Enal sita in piazza Matteotti n7./A.

La finalità delle tre giornate è quella di avviare una raccolta fondi per finanziare le diverse attività intraprese dal centro per cercare di risolvere le tante problematiche sociali che spesso attanagliano la città. Ospite dell’evento la pittrice Rosa Amerato che esporrà i suoi quadri, i quali hanno come tematica la figura della donna, figura predominante nella famiglia; simbolo di amore e di dedizione alla vita di ogni giorno, soprattutto in questo periodo natalizio, dove ognuno di noi è offuscato dal materialismo e dal continuo consumismo.

“Con questo evento – ha dichiarato la presidente Stefania Mandaliti – si vuole accentrare il vero significato del Natale. Occorre donare un contributo per i più bisognosi per sentirsi in pace con se stessi e far si che tutti possano passare le festività in maniera dignitosa”.

Giorno 9 dicembre alle 18.00, ci sarà una sorpresa per i più piccoli con l’arrivo di Babbo Natale che distribuirà giocattoli e doni a tutti i bambini, per i più grandi invece saranno esposti diversi oggetti da utilizzare come idee regalo per i propri familiari o amici.

Pe informazioni sull’evento è possibile telefonare al numero 3312959443 oppure inviare una email all’indirizzo segreteriastellamare@libero.it. Inoltre per la raccolta fondi è possibile inviare un contributo libero versando la cifra sul C/C 001037405113 intestato a “associazione centro ascolto stella del mare” oppure sul codice IBAN IT57A 0760104400001037405 113 intestato sempre a “associazione centro ascolto stella del mare” con causale: “contributo ai sensi dell’art. 12 dello statuto assoc.”.