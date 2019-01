Catanzaro – Torna il Musical al Politeama con la Famiglia Addams

Torna il musical al Politeama con uno dei titoli di maggiore successo, “La Famiglia Addams”, in scena giovedì prossimo 24 gennaio. Claudio Insegno ha riletto in maniera originale il musical di Broadway del 2010, basato sull’omonimo fumetto degli anni ’30 di Charles Addams e le musiche di Andrew Lippa.

“La famiglia Addams” è stato anche un celebre film del 1991, diretto da Barry Sonnenfeld, oltre che una serie televisiva divenuta celebre.

Gli amati personaggi della famiglia più tenebrosa d’America si ritrovano a vivere una nuova ed esilarante avventura: la primogenita Mercoledì Addams (Lucia Blanco), Lucas (Luigi Fiorenti), Gomez (uno strepitoso Gabriele Cirilli), la madre Morticia (l’algida e sensuale Jacqueline Maria Ferry).

Racconta una storia originale, che in realtà è l’incubo di ogni padre. In un’enorme e fatiscente villa di stile vittoriano, decisamente sinistra, vive una ricchissima famiglia: la Famiglia Addams, appunto. La primogenita Mercoledì, la principessa delle tenebre, è ormai diventata una piccola donna e come spesso accade in adolescenza, si è innamorata di un giovane ragazzo, dolce, intelligente, cresciuto in un’ordinaria, famiglia rispettabile.

Spaventata dalla possibile reazione della madre, Mercoledì decide di confidarsi con il padre Gomez Addams che si vede costretto a fare una cosa che non ha mai fatto in vita sua: mantenere un segreto alla sua amatissima e fascinosissima moglie, Morticia. Tutto procede tranquillamente fino a quando improvvisamente qualcuno decide di imbastire una cena di gala per il fidanzato della giovane.