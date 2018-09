Catanzaro – Universo Minori e Gaia hanno partecipato alla festa del volontariato

L’associazione “Universo Minori” con la presidente Rita Tulelli e Gaia con la responsabile Tiziana Rotundo hanno preso parte alla V edizione della festa del volontariato organizzata dal CSV di Catanzaro. Lo stand allestito al parco del capoluogo ha accolto tanti bambini.

La giornata è trascorsa tra innumerevoli attività tra cui foto ricordo con travestimenti arricchiti da parrucche ed occhialoni giganti, diverse attività ludiche, danze, baby dance, trucca bimbi, tanta musica e lo spettacolo con le bolle di sapone, a cura dell’ animatrice Tiziana responsabile dell’Associazione “Gaia”, che è riuscita ad incantare grandi e piccini con il fascino che è amplificato dalla loro leggerezza e fragilità e dal fatto che è possibile immaginare al loro interno un intero magico mondo. I palloncini di forme e colori diversi hanno dato vita ad una suggestiva scenografia.

Una domenica che si è svolta all’insegna dell’allegria, della condivisione e dell’aggregazione tra bambini, obiettivo dell’Associazione “Universo Minori” e Gaia che hanno fatto sì che questa festa non fosse soltanto un evento di solo puro divertimento, ma soprattutto foriero di serenità. Grazie alla volontaria Ida Ruggiero per il supporto importante che ha dato per tutta la giornata.