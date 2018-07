Cavallo precipita in un fosso, salvato dai Vigili del Fuoco

Un cavallo, uscito dal proprio recinto è scivolato in un dirupo di circa quaranta metri finendo in un fosso rimanendo incastrato. È accaduto nel pomeriggio di ieri in via dei Gelsomini nel quartiere Siano del comune di Catanzaro. A richiedere i soccorsi il proprietario preoccupato per le sorti dell’animale.

La squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro, sede Centrale, ha raggiunto il cavallo e, con utilizzo di attrezzature in dotazione, ha imbragato e sollevato dal fosso l’animale portandolo in zona sicura. Sul posto oltre al proprietario che ha seguito le operazioni di soccorso anche il medico veterinario per le cure richieste dal caso. Nonostante la caduta, il cavallo pur stremato, era in buono stato di salute.