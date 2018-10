Cerca funghi e perde la strada di casa, ritrovato dopo una notte di paura

Si era incamminato per i boschi in località Montalto di San Luca alla ricerca di funghi ma al calar del buio non è riuscito ad individuare più la via di casa. Così dopo l’allarme lanciato dai familiari sono subito scattate le ricerche per individuare il reggino Demetrio Bagnato.

La Prefettura ha prontamente attivato il Piano provinciale per la ricerca di persone scomparse.

Personale della Polizia, dei Carabinieri, dei Forestali, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco con due cani molecolari, un drone ed un elicottero el squadre del Corpo nazionale del Soccorso Alpino con un cane molecolare, si sono subito attivati nelle ricerche e in un primo momento è stata individuata nel comune di Bianco l’autovettura del malcapitato.

Dopo una notte a vagare, l’uomo ieri mattina è giunto al casello di Ferraina dove alcuni operai forestali gli hanno prestato le prime cure. Poco dopo ha riabbracciato i suoi cari.