Chiaravalle Centrale, cerimonia in onore del ricercatore Flavio Donato

E’ nato a Chiaravalle Centrale 34 anni fa e proprio qui, frequentando il liceo locale “Enzo Ferrari”, ha imparato ad amare la scienza. Adesso, nella più classica delle storie italiane, è un ricercatore di successo… in Norvegia.

Si chiama Flavio Donato ed è lui il vincitore del prestigioso premio internazionale “Eppendorf&Science 2017” per la neurobiologia. La sua città natale lo festeggerà domani (29 dicembre), nel corso di una cerimonia pubblica in programma alle ore 18.30 presso la sala convegni di Palazzo Staglianò. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale e dalla Consulta della Cultura, verrà introdotta dalla dottoressa Caterina Menichini e sarà animata da alcuni intermezzi musicali.

Nell’occasione, il sindaco di Chiaravalle Centrale, Domenico Donato, a nome dell’intera comunità, consegnerà al giovane scienziato uno speciale riconoscimento per i grandissimi meriti professionali acquisiti e, soprattutto, per aver portato così in alto il nome della città calabrese e dell’intera regione.