Chiaravalle Centrale – Da domani un mese di musica, cultura, tradizioni, gastronomia

Si parte con l’allegria del Carnevale estivo, il primo agosto a partire dalle ore 21

I festeggiamenti dell’agosto chiaravallese partono domani con un ricco programma di eventi: musica, cultura, tradizioni, gastronomia e spettacoli. Mercoledì primo agosto seconda edizione del Carnevale estivo, con raduno di carri e mascherine in località Pietre alle ore 21 e arrivo nel piazzale del Liceo intorno alle ore 23. Il 2 agosto va in scena una particolarissima operazione culturale. Sul palco del teatro Impero, dalle ore 21, “CineMusica” ovvero la sonorizzazione dal vivo del film “Carmen” con il concerto dei “Punto Coronato Movie Orchestra” diretti dal maestro Stefano Zinetti. Direzione artistica del maestro Giampaolo Macrì. Si continua il 4 agosto con una serata musicale in contrada Sant’Antonio, alle ore 21.

Il 5 agosto, alle ore 18, gara cinofila amatoriale in località Foresta. Alle 21, degustazione del tartufo di Pizzo dell’azienda Corallini. Il 6 agosto nel piazzale del Liceo, alle ore 21, raduno regionale di organettisti ed artigiani di strumenti musicali etnici, con saggio musicale degli allievi del maestro Salvatore Tino. Il 7 agosto concerto dei Cerseyo, alle ore 21 nel piazzale del Liceo. L’8 agosto, a Palazzo Staglianò, incontro con i chiaravallesi nel mondo, alle ore 18.30. Alle 21.30 giochi popolari nel piazzale del Liceo. Il 9 agosto spettacolo di musica e moda a cura dell’associazione “Ginestra d’Oro”.

Il 10 agosto la “Notte dei Normanni” sul corso e nel centro storico, con fiera espositiva artistica, artigianale, stand commerciali e gastronomici. Il 12 agosto, nel piazzale del Liceo, alle ore 21.30, sfilata di moda bimbi con animazione a cura di “Granello”. Il 13 agosto Gran Galà di danza a cura dell’Accademia delle Muse, nel piazzale del Liceo alle ore 21.30. Il 14 agosto visita turistica al borgo, dalle 18 alle 23 in rione Cona, con esibizione musicale dei maestri Rashmi Bhatt e Sangeer Khan e consegna dei premi “Calabria Vera 2018”.

Il 16 agosto a Palazzo Staglianò, alle ore 18.30, presentazione del libro “Veleni e Verità” della scrittrice Giulia Fera. Dal 17 al 20 agosto solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Pietra, con il consueto calendario di manifestazioni civili e religiose. Il 21 agosto serata dedicata ai bambini, nel piazzale del Liceo dalle ore 21, a cura de “Il paradiso dei bimbi”. Il 28 agosto serata musicale con degustazione, in località Calogero. Il cartellone è stato predisposto dall’associazione Agorà, con il patrocinio del Comune, la collaborazione della Consulta comunale della Cultura di Chiaravalle Centrale e l’organizzazione attiva e fattiva del consigliere comunale con delega al Turismo e Spettacolo, prof. Gianfranco Corrado.