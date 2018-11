Chiaravalle Centrale, iniziativa Rotary e Avis: esami Moc gratuiti per tutti

Giornata di prevenzione sanitaria a Chiaravalle Centrale. In via Mario Ceravolo ha fatto tappa il “Camper della Salute”. Una iniziativa promossa dal Rotary Club di Soverato e dall’Avis regionale Calabria, finalizzata a promuovere uno screening gratuito dell’osteoporosi sul territorio. Oltre quaranta esami “Moc” sono stati erogati alla popolazione nelle quattro ore di presenza del camper nella città delle Preserre.

Un risultato frutto, soprattutto, dell’impegno delle brave operatrici Giulia Amato e Giovanna Suppa. La Mineralometria Ossea Computerizzata serve per misurare la quantità di calcio presente nelle ossa e, quindi, per determinare se la mineralizzazione si è ridotta e se è già comparsa l’osteoporosi. Si rivela utile soprattutto per le donne in menopausa, che sono ritenute i soggetti più a rischio. Si stima che un terzo delle donne oltre i 50 anni soffra di osteoporosi, e che più del 75 per cento dei casi non venga diagnosticato. Tale patologia è caratterizzata da fragilità ossea ed espone al rischio di fratture anche spontanee, che si possono cioè verificare anche in assenza di traumi importanti. Pertanto, è molto importante che tutte le donne si sottopongano alla “Moc” al momento della menopausa.

I controlli annuali o biennali consentono di confrontare i risultati e verificare la presenza di un eventuale peggioramento. Soddisfazione è stata espressa dalla presidente del Rotary Club di Soverato, l’avvocato Francesca Catuogno: “Il club si apre al territorio toccando una realtà importante del nostro comprensorio come nel caso della città di Chiaravalle Centrale, dove il Rotary ha già due soci. Oggi abbiamo offerto un servizio sicuramente utile riscuotendo il consenso di tanti cittadini”.

Anche l’amministrazione comunale è stata presente con il vicesindaco, Pina Rizzo, e la consigliera comunale Stefania Fera, mentre per la sede Avis locale ha attivamente collaborato per la buona riuscita dell’evento la socia Teresa Tino.