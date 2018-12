Chiaravalle Centrale, le basi per un Circolo culturale della Stampa

Proposta del giornalista Franco Polito, appoggiata da un gruppo di colleghi

Una serata conviviale tra amici diventa l’occasione per discutere della creazione di un circolo culturale della Stampa, comprensoriale, a Chiaravalle Centrale. Un’idea del giornalista Franco Polito, direttore del quotidiano online “Preserre e dintorni”, che ha trovato ampia condivisione tra i colleghi. Un importante luogo “di confronto e di crescita” secondo il giornalista professionista Francesco Pungitore, che ha subito appoggiato l’iniziativa, particolarmente significativa in un momento storico nel quale la diffusione dei nuovi canali tecnologici ha messo i giornalisti di fronte alla necessità di un cambiamento del modo di fare informazione.

Per Bruno Cirillo, corrispondente da Cardinale della “Gazzetta del Sud”, è sicuramente molto avvertito “il bisogno di valorizzare l’importanza del ruolo della Stampa nel contesto sociale e culturale locale”. Concetti ripresi da Salvatore Condito, corrispondente da Stalettì del “Quotidiano del Sud”, che ha focalizzato l’attenzione sulla opportunità di “incontrarsi e discutere degli aspetti, dei problemi e delle prospettive della professione”.

“Una riflessione, ovviamente, non fine a se stessa – ha sottolineato Gianni Romano, corrispondente del “Quotidiano del Sud” per il Soveratese – ma aperta al territorio, con l’obiettivo di far conoscere meglio la funzione dei mass media all’opinione pubblica”. Per la direzione di TeleJonio ha espresso pieno sostegno al progetto Rosario Gioitta, auspicando una stretta collaborazione con l’Ordine regionale e il Sindacato.

Una riflessione apprezzata da tutti i presenti. Infatti l’incontro, che si è svolto presso il ristorante “La Puccia” di Chiaravalle, si è concluso con la proposta unanime di incontrare a breve il presidente dell’Ordine dei giornalisti della Calabria, Giuseppe Soluri, e il segretario del Sindacato Giornalisti della Calabria, Carlo Parisi, per gettare assieme le basi di un percorso associativo, al momento solo abbozzato nel corso della riunione.