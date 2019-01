Chiaravalle Centrale, programmato il restyling di tabelle e segnali

Il Comune ha previsto l’ammodernamento di tutta la cartellonistica stradale

Anno nuovo, cartellonistica nuova a Chiaravalle Centrale. Come già deliberato da tempo dalla giunta comunale, stanno arrivando a conclusione le procedure burocratiche attivate dall’Ufficio Vigilanza per l’acquisto e la successiva messa in opera delle tabelle segnaletiche, sia all’ingresso del paese che nelle periferie e nel centro urbano.

Un restyling complessivo che porterà alla sostituzione di cartelli datati, danneggiati o divelti a causa del maltempo. L’intervento di ammodernamento rientra nel processo di riqualificazione promosso dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mimmo Donato.

“Un progetto di territorio e di città – spiega una nota stampa del Comune – che prevede azioni e investimenti che mettono al centro la rigenerazione urbana”. “Ridare dignità al centro storico, rendere più accogliente la città nel suo insieme, mettere in cantiere politiche inclusive anche per le zone rurali”: sono queste le direttrici che la maggioranza ha indicato agli uffici preposti come obiettivo di breve e medio termine da realizzare nell’arco dei prossimi due anni “nell’interesse di tutti e del territorio”.