Chiaravalle, Consulta della Cultura: positivo bilancio di fine estate

Quattro gli eventi promossi, tra storia, musica, arte e gemellaggi

“Soddisfazione e voglia di continuare sul cammino tracciato” sono i due concetti espressi dal presidente della Consulta comunale della Cultura di Chiaravalle Centrale, Francesco Pungitore, che delinea un bilancio delle attività svolte nel mese di agosto.

“Abbiamo direttamente promosso quattro iniziative, riscontrando un seguito di pubblico notevole e particolarmente significativo – spiega il presidente. – L’esordio è stato originale e sorprendente, con la serata a teatro del 2 agosto dei maestri Zinetti e Macrì che hanno proposto dal vivo la loro Carmen rivisitata, accompagnata dalla proiezione dell’omonimo film capolavoro di De Mille. Una sperimentazione di cinemusica molto riuscita oltre che di grande qualità artistica. Abbiamo, poi, dedicato una intera giornata, quella del 14 agosto, alla riscoperta del borgo, proponendo degli itinerari del cuore e dello spirito da percorrere rigorosamente a piedi, passeggiando tra storia, gastronomia, musica e pittura. Da Palazzo Staglianò al rione Cona, fino al convento dei Cappuccini, siamo stati felicissimi di ospitare tante persone che per la prima volta scoprivano la nostra Chiaravalle. Il 16 agosto è stato altrettanto bello l’abbraccio caloroso della città alla scrittrice Giulia Fera, tornata nella sua Chiaravalle con un prezioso bagaglio di successi letterari. Infine, a fine mese la Consulta ha partecipato ai festeggiamenti della Madonna della Pietra in Svizzera e Liechtenstein, che quest’anno si sono svolti a Schaan, nel principato elvetico. Una presenza finalizzata anche ad avviare tutto l’iter per la stipula formale di un accordo di gemellaggio tra la nostra città e il comune di Balzers che ospita una numerosa rappresentanza di emigrati chiaravallesi”.

Tra le prossime iniziative che verranno discusse sia in seno al direttivo che in assemblea spicca il progetto di rilancio della biblioteca comunale, “già in fase molto avanzata”.

“La Consulta – conclude Pungitore – rimane un laboratorio aperto al quale tutti possono offrire il proprio contributo per dibattere in maniera costruttiva e propositiva idee e progetti. Già nella prossima assemblea ufficializzeremo nuovi ingressi, nell’ottica di una partecipazione sempre più ampia e attiva”.