Chiaravalle – Il Leo Club Soverato si schiera per Orlando Guerriero Fratto

E’ stata organizzata interamente a favore di “Orlando il Guerriero Fratto”, da parte del Leo Club Soverato e Versante Jonico delle Serre (Presidente Davide Macrì), oltre che da giovani ragazzi di Chiaravalle Centrale (CZ) impegnati anche loro nel sociale, una serata di beneficenza che si è svolta lo scorso 10 marzo.

L’evento si è svolto presso due lounge bar del paese, dove è stato disposto ai clienti un aumento di un euro per ogni consumazione alcolica, dalle ore 21:00 alle ore 01:00, col ricavato interamente devoluto a favore della raccolta fondi per Orlando, un paziente calabrese affetto da sarcoma che necessita di una delicata operazione al momento concretizzabile soltanto negli Stati Uniti d’America e dai costi non indifferenti.

A contribuire alla buona riuscita della raccolta fondi, anche una serie di donazioni da parte di esterni che hanno voluto aderire all’evento di beneficenza pur non partecipando alla serata. Il Leo Club Soverato e Versante Jonico delle Serre, oltre a partecipare all’iniziativa del 10 marzo, ha ulteriormente contribuito con una donazione destinata direttamente all’Associazione Orlando il Guerriero – I Paladini della Speranza che si fa portatrice di questa battaglia di beneficenza tramite la programmazione di più appuntamenti e, sui propri canali ufficiali, aggiorna costantemente i propri follower sui progressi. Il prossimo evento di beneficenza per l’associazione è infatti programmato per il 6 aprile e si terrà a Montepaone Lido (CZ).

Nel commentare l’evento di sabato 10 marzo, il Presidente del Leo Club Soverato e Versante Jonico delle Serre Davide Macrì lancia un appello affinché la raccolta fondi possa essere estesa ad altre occasioni: “Mi piacerebbe coinvolgere in questo grande gesto di umanità tutti i Club Leo e i rispettivi Lions. Sono certo che scendere in campo con amore e solidarietà serva ad aiutare il Guerriero Orlando.”