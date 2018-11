Chiaravalle – Santa Messa alla Casa della Salute in ricordo del personale che è ritornato alla casa del Padre

Venerdì 16 novembre 2018 alle ore 10:30 presso la cappella della Casa della Salute (ex Ospedale San Biagio) situata al primo piano della struttura, verrà celebrata una Santa Messa in ricordo dei medici,infermieri,operatori sanitari, amministrativi e religiosi che hanno lavorato nella stessa struttura è che purtroppo sono deceduti.

“Non esiste una data per ricordare chi non c’è più..sono sempre nei nostri cuori” Cosi il responsabile della Casa della Salute Dr.Rocco Cilurzo e tutto il personale che attualmente lavora nel presidio, vogliono ricordare gli amici colleghi che non ci sono più. La partecipazione è aperta a tutti.