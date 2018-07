Chiarimenti sul richiamo precauzionale di alcuni gusti a marchio Schweppes esclusivamente nel mercato inglese

Riceviamo e pubblichiamo:

Schweppes, in merito alle informazioni riprese da alcuni siti web italiani, relative al ritiro del prodotto “Schweppes 1783” per potenziale rischio fisico per i consumatori, precisa che:

Tale informazione è relativa esclusivamente a un prodotto non imbottigliato e commercializzato in Itali a ma prodotto e distribuito nel mercato inglese;

ma prodotto e distribuito nel mercato inglese; Non esiste rischio di alcun tipo per le bibite a marchio Schweppes prodotte e commercializzate nel territorio italiano ;

Schweppes è prodotta e distribuita in Italia da Acqua Minerale San Benedetto S.p.A. su autorizzazione di Schweppes Int. Limited.

PAGINA CORRELATA

Il tappo della bibita è difettoso e può diventare un proiettile, Schweppes richiama la Tonic