Chiude la storica discoteca Rebus

“A seguito di comunicazione ufficiale pervenutaci dalle autorità – nella quale si pone in modo motivato e tecnico la problematica della viabilità e dell’opportunità di non far sostare mezzi nel tratto di strada statale 106 adiacente al nostro locale – nel pieno e doveroso rispetto di tale attenzione istituzionale abbiamo deciso di non aprire nel programmato weekend finale della storia di Rebus, già da tempo annunciato a tanti amici e clienti.

Ciò al fine di evitare turbative della viabilità in un momento in cui in modo più forte si pone l’attenzione su talune tematiche.

Tanto comunicato, intendiamo ringraziare pubblicamente quanti, dal lontano 1970, hanno contribuito a fare del nostro locale il punto di incontro storico fra diverse generazioni.”