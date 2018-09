Cinema Multipiazza – Stasera il via a Catanzaro Lido con “Dogman”

Far vivere la periferia attraverso il cinema e far apprezzare la settima arte anche a coloro che, solitamente, non frequentano le sale cinematografiche: questa l’essenza di “Schermi-Cinema Multipiazza”, il progetto ideato e realizzato dall’associazione culturale Divina Mania che domani prenderà il via da Piazza Pola, nel quartiere marinaro.

Alle ore 20.30 verrà proiettato il documentario “Penalty” del giovane regista crotonese Aldo Iuliano, Il lavoro, girato a Crotone e finalista ai Nastri d’Argento 2017, racconta la storia di migranti ospiti nei centri Sprar del territorio e tratta il tema dell’immigrazione e dell’integrazione.

Subito dopo, alle ore 21, sarà il momento dell’atteso “Dogman”. Il lavoro girato da Matteo Garrone con il quale ha fatto incetta di premi al Festival di Cannes e ai Nastri d’Argento 2018, tra questi, il riconoscimento come Miglior Attore Protagonista al calabrese Marcello Fonte.

In una periferia sospesa tra metropoli e natura selvaggia, il lungometraggio si ispira al cosiddetto delitto del Canaro, l’omicidio del criminale e pugile dilettante Giancarlo Ricci, avvenuto nel 1988 a Roma.

L’evento sarà caratterizzato da un furgone attrezzato per la proiezione e appositamente “scenografato” dagli studenti dell’Accademia di Belle Arti.

Si coinvolgerà moltissimo il pubblico e, in particolare, i giovani, stimolando la visione e la comprensione mediante concorsi creati ad hoc: premi per la migliore e la peggiore recensione, del valore di 150€, che dovrà essere postata sul proprio profilo personale taggando le pagine, instagram e/o Facebook, di Divina Mania; premio per la migliore recensione, rivolto agli studenti delle superiori di secondo grado (300€ per il primo posto, 150€ per il secondo, 50€ per il terzo); premio frequenza, consistente in un abbonamento alla programmazione cinematografica del Cinema Teatro Comunale, a chi attesterà la sua assiduità attraverso la pubblicazione di “storie” su Instagram e Facebook sui propri profili personali, scattate e girate nelle piazze la sera delle proiezioni, taggando la pagina Divina Mania e aggiungendo l’hashtag #piazzaunfilm.

“Schermi” è promosso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali-Direzione Generale Arte e Architettura contemporanee e Periferie urbane e Direzione Generale Cinema, con il partenariato del Comune di Catanzaro, della Calabria Film Commission e dell’Anec Calabria.

Il progetto è realizzato grazie al supporto dell’associazione Terra di Mezzo e Arte di Parte, del Cinema Teatro Comunale e di Intesa San Paolo.

In ogni piazza ci saranno degustazioni street food a cura dello street-restaurant “Gustu” e i gelati di “Amedeo”.

PROGRAMMA

VENERDÌ 7 SETTEMBRE

Lido – Piazza Pola

PENALTY di Aldo Iuliano (15’)

DOGMAN di Matteo Garrone (102’)

SABATO 8 SETTEMBRE

Aranceto – Via Teano

INDIVISIBILI di Edoardo De Angelis (100’)

VENERDI’ 14 SETTEMBRE

Corvo – Via Bezzeca

FA LA COSA GIUSTA di Spike Lee (120’)

SABATO 15 SETTEMBRE

Pistoia – Viale Isonzo

MARGERITA – di Alessandro Grande (15’)

A CIAMBRA di Jonas Carpignano (118’)

VENERDÌ 21 SETTEMBRE

Materdomini – Via Gramina

NON ESSERE CATTIVO di Claudio Caligari (100’)

SABATO 22 SETTEMBRE

Gagliano – Piazza Fontana

THIS IS ENGLAND di Shane Meadows (102’)

GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE

Pontepiccolo – Via Zavarroni

LA PARTE DEGLI ANGELI di Ken Loach (106’)

VENERDI’ 28 SETTEMBRE

Giardini di San Leonardo

LA CHIMERA di Walter De Majo, Giovanni Dota, Elio Di Pace, Matteo Pedicini. (20’)

Sarà presente il produttore Gianluca Arcopinto

L’ODIO di Mathieu Kassovitz (98’)

SABATO 29 SETTEMBRE

Ore 19.00

Largo Pianicello

Premiazione concorsi

Proiezione docu-corto “Catanzaro. Cinema multipiazza”

PURUSPARTY