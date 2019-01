Clonavano targhe e documenti stranieri, sgominata un’organizzazione criminale

Clonavano targhe e documenti stranieri. Così, i carabinieri di Cirò Marina, dalle prime ore dell’alba, stanno dando esecuzione, a Crotone, Torino e presso le Case circondariali di Catanzaro e Palmi, ad un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP di Crotone su richiesta della locale Procura della Repubblica.

Sei persone sono ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio di autovetture rubate in Italia, simulandone l’importazione dall’Estero grazie alla clonazione di targhe e documenti di circolazione di veicoli stranieri. Nel procedimento penale, risultano indagate, inoltre, in stato di libertà ulteriori 12 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di falsità materiale e ideologica, ricettazione e riciclaggio.

I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso della conferenza stampa al Comando Provinciale Carabinieri, con la presenza del Procuratore Capo Giuseppe Capoccia.