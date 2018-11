Colorante E124 in eccesso nelle Marshmellow Palla Rossa. Ministero della Salute segnala: “Rischio chimico”

Il Ministero della salute, oggi ha pubblicato sul sito nella pagina dedicata alle allerte alimentari nella sezione “Avvisi di sicurezza”, il richiamo di un lotto dei Marshmellow Palla Rossa del brand Le Monelle per presenza di Colorante E124 oltre ai limiti di legge. In particolare, il richiamo riguarda il lotto di produzione 0618, con data di scadenza fissata al 26 agosto 2019 e venduto nella busta da 1000 grammi.

Alcune analisi hanno rilevato la non conformità del prodotto in questione per valori eccedenti il limite di 300 grammi per kg del colorante E124. Si tratta di un colorante azoico ottenuto sinteticamente, che dà la colorazione rosso cocciniglia A. In genere, si trova non soltanto nelle caramelle, ma anche negli sciroppi, nelle salse ketchup, nel salmone in scatola, nelle bibite effervescenti, nelle ciliegie candite, nei ghiaccioli, nel marzapane e nelle gelatine.

Se assunto in dosi superiori a quelle stabilite dalle legge, può avere effetti collaterali, con rischio di iperattività, asma e insonnia. Il prodotto è realizzato nello stabilimento della Golmasa Sl, ad Algada del Rey, Madrid. Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda ai clienti di non consumare le confezioni con il numero di lotto segnalato e di restituirle al punto vendita d’acquisto.