Coltivava canapa indiana in casa, 31enne deferito

Teneva in casa una pianta di canapa indiana dell’altezza di 50 cm, in avanzato stato vegetativo. Per questo motivo C.R. 31 anni di Mongiana, in provincia di Vibo Valentia, è stato deferito a seguito di una perquisizione domiciliare da parte dei carabinieri della Stazione di Fabrizia unitamente al personale del Nucleo Operativo e Radiomobile di Serra San Bruno e del Nucleo Cinofili di Vibo Valentia.

L’uomo, alla vista dei militari, ha estirpato la pianta da una vaso, cercando di disfarsene, ma è stato poi bloccato e deferito per il reato di produzione di sostanza stupefacente.