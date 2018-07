Coltivava marijuana sul balcone di casa, 35enne arrestato

Nell’ambito di un ampio servizio di rastrellamento disposto dal Gruppo Carabinieri di Gioia Tauro finalizzato al contrasto del fenomeno della coltivazione illegale di canapa indiana nella Piana di Gioia Tauro, i militari della Compagnia di Taurianova, assieme ai colleghi del Nucleo Cinofili dei Cacciatori di Calabria di Vibo Valentia, a seguito di perquisizione domiciliare, hanno arrestato Giancarlo Recupero 35enne del luogo, sorvegliato speciale di pubblica sicurezza e con precedenti in materia di stupefacenti, con l’accusa di di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di marijuana.

In particolare il 35enne è stato sorpreso in possesso di 13 piante di altezza variabile tra 10 e 140 cm, interrate in vasi posti sul balcone dell’abitazione, nonchè 14 grammi circa di sementi e confezioni di fertilizzante. Le piante rinvenute, previa campionatura, sono state sottoposte a sequestro e i campioni saranno successivamente trasmessi al RIS di Messina per le analisi tossicologiche del caso. Il 35enne, al termine delle formalità, è stato trasferito presso la propria abitazione di residenza in attesa del rito direttissimo