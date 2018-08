Concesso finanziamento al Gruppo di Protezione Civile di Sant’Andrea Jonio

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento Protezione Civile – ha concesso, nell’ambito dei contributi alle organizzazioni di volontariato per l’anno 2017, un finanziamento di 10mila euro per il potenziamento della dotazione tecnica del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile del Comune di Sant’Andreea Jonio.

<<Si tratta di un risultato importantissimo – sottolineano in una nota il Coordinatore del Gruppo Francesco Samà e il Sindaco Nicola Ramogida – poiché, ad oggi, le attrezzature in dotazione al Gruppo sono davvero esigue e tali da non consentire ai volontari di affrontare agevolmente le molteplici emergenze che si verificano nel nostro territorio>>.

Il finanziamento giunge a seguito della presentazione di un articolato progetto, pensato e redatto dal Coordinatore del Gruppo in stretta sinergia con l’Amministrazione comunale. Sulla base degli eventi che in passato hanno interessato il territorio comunale, il progetto prevede l’acquisto di attrezzature per far fronte ai rischi connessi agli eventi idrogeologici e idraulici, nonché alla ricerca di persone disperse in ambiente montano. L’intensificarsi di eventi climatici estremi, le inondazioni, la desertificazione e la siccità – causate dai cambiamenti climatici – e le caratteristiche morfologiche del territorio in cui il Gruppo opera, impongono, infatti, il possesso di adeguate attrezzature, necessarie per intervenire al meglio a tutela dei cittadini nelle situazioni di emergenza.

Per tale motivo, a seguito della concessione del finanziamento, il Gruppo si doterà di un carrello attrezzato con torre faro e motogeneratore di corrente. Questo consentirà interventi notturni o in assenza di energia elettrica oltre a costituire un punto di riferimento qualora la ricerca di persone disperse si dovesse protrarre fino a tarda ora. La nuova attrezzatura servirà, inoltre, come fonte di energia elettrica laddove non sarà possibile un collegamento con la rete o come fonte luminosa all’interno di futuri campi scuola. In una fase successiva verrà installata sul carrello una motopompa idrovora da svuotamento oltre ad attrezzi utili per frane e smottamenti (motoseghe, badili ed altre attrezzature tecniche), di cui il Gruppo si doterà anche grazie alle generose donazioni dei cittadini andreolesi.

Inoltre, si legge nella nota, <<insieme all’Associazione Romana Andreolesi è stato avviato sulla piattaforma “Rete del dono” un progetto di crowdfunding per l’acquisto di un Pick-up usato da utilizzare per il traino del carrello attrezzato e su cui installare, in un secondo momento, un modulo antincendio. Grazie alle somme che si stanno raccogliendo con le donazioni sulla piattaforma, e le somme raccolte in occasione della lotteria abbinata all’evento estivo “Passeggiata sotto le stelle”, ci sono buone possibilità entro fine anno di acquistare l’automezzo>>.

Molteplici sono le attività in cantiere che verranno ultimane nei prossimi mesi dal Gruppo Comunale di Protezione Civile, riferiscono Samà e Ramogida, tra questi: la modifica e l’aggiornamento del piano comunale di protezione civile; il completamento della mappa degli idranti con geolocalizzazione; la realizzazione di un opuscolo informativo sui rischi presenti sul territorio, le buone pratiche e le aree sicure; attività formative e di sensibilizzazione nelle scuole.

Il Gruppo Comunale sta, dunque, lavorando a pieno regime, sia per il potenziamento delle dotazioni che in ambito operativo, divulgativo e formativo. Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, infatti, dopo il corso di BLSD i volontari hanno preso parte ad un corso di antincendio boschivo della durata di 24 ore e altri corsi di formazione seguiranno a breve. Il tutto rientra nell’attenzione particolare che l’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Nicola Ramogida, sta dedicando al settore Protezione Civile.