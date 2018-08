Concluso a Santa Caterina dello Ionio il primo torneo di calcetto nel nuovo campetto comunale

Si è conclusa nella serata di ieri,con la finale tra la squadra “Juventus” e la squadra “Real Madrid” la prima edizione del torneo di calcetto nel nuovo campetto comunale di Santa Caterina superiore ristrutturato e inaugurato a marzo 2018.

Il torneo, organizzato da 3 giovani del posto,ha avuto grande successo e già da parte degli organizzatori c’è la volontà di organizzarne un altro migliore per la prossima estate vista la partecipazione di molti giovani e adulti della cittadina e anche di molti turisti. Un torneo che ha visto prevalere il divertimento e l’educazione prima di qualsiasi altra cosa. L’amministrazione comunale,interamente presente sia nella serata inaugurale e sia nella serata conclusiva,molto emozionata per il grande evento organizzato si congratula con gli organizzatori e con tutte le persone che si sono iscritte al torneo invitando tutti alla piena collaborazione in qualsiasi evento organizzato nel comune.

Gli organizzatori ringraziano tutti i ragazzi che hanno partecipato, l’amministrazione comunale per la piena collaborazione e la concessione del campetto e tutti gli sponsor che hanno voluto collaborare per la grande riuscita dell’evento.