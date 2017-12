Concluso con successo il “Condominio Day 2017” con la consegna dei diplomi ai nuovi amministratore di condominio

La sala della giunta dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro ha ospitato la terza edizione del Condominio Day, la manifestazione organizzata da Confedilizia Catanzaro, inserita nell’ambito dell’iniziativa indetta dalla Confedilizia nazionale per tutta Italia.

L’importante evento, al quale ha fatto da cornice un pubblico attento e numeroso, si è sviluppato in due momenti.

Il primo, con il seminario sul tema: “L’amministratore di condominio 4.0, un professionista per le nostre case”, nel corso del quale sono state approfondite le tematiche riguardanti la figura dell’amministratore di condominio il quale, soprattutto dopo la riforma del condominio del 2012, deve essere un professionista qualificato.

A far data da tale epoca, infatti, l’amministratore condominiale deve aver frequentato un corso di formazione iniziale per potere svolgere l’attività e deve essere in possesso di valide e approfondite competenze in vari ambiti, per essere pronto a rispondere ai numerosi compiti e alle molteplici esigenze poste dalla gestione degli immobili e dell’entità più rappresentativa, in Italia, della vita del proprietario di casa: il condominio.

Al seminario, preceduto dai saluti di Francesco Severino, segretario del Conia Catanzaro, e Gerlando Cuffaro, presidente dell’Ordine degli Ingegneri della stessa città capoluogo, hanno relazionato Sandro Scoppa, presidente di Confedilizia Calabria, Antonio Abate, vice presidente di Confedilizia Catanzaro, Elisabetta Errigo, ricercatrice dell’UMG, e Santo Viotti, avvocato del foro di Catanzaro.

Nella seconda parte della manifestazione si è tenuta la cerimonia di consegna dei diplomi di amministratore di condominio, rilasciati dalla Confedilizia, agli allievi che hanno completato il percorso formativo e superato brillantemente gli esami finali del corso di formazione iniziale obbligatorio, organizzato dall’articolazione territoriale di Catanzaro della medesima federazione storica della proprietà immobiliare.

Il corso, convenzionato Confedilizia Centrale e finalizzato all’adempimento dell’obbligo di formazione iniziale previsto dalla legge n. 220/2012 e dal decreto ministeriale n. 140/2014, si è svolto dal 13 ottobre al 16 dicembre 2017 presso la sede del Collegio dei Geometri della Provincia di Catanzaro.

I nuovi amministratori diplomati saranno iscritti nell’apposito registro tenuto da Confedilizia Catanzaro nonché nel registro nazionale tenuto dalla sede centrale di Confedilizia, i quali rappresentano uno strumento di qualificata e notevole visibilità per gli iscritti e, nello stesso tempo, un servizio molto importante per tutti gli interessati.

Alla cerimonia di consegna è anche intervenuto Enzo Bruno, presidente dell’Amministrazione Provinciale, il quale ha pure portato i saluti dell’ente intermedio.