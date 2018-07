Confedilizia apre sede anche a Soverato

Confedilizia, la storica organizzazione del proprietario di casa, arriva anche a Soverato.

Ad inaugurare la delegazione nella ridente cittadina ionica, che avrà sede su corso Umberto I n. 100, sono intervenuti Ernesto Alecci, sindaco di Soverato, Sandro Scoppa, presidente regionale della Confedilizia, Angela Fidone, vice presidente regionale e presidente di Confedilizia Vibo Valentia, Rossella Galati, vice presidente di Confedilizia Catanzaro, Antonio Riccio, dell’Associazione Amici Veri, e Vincenzo Salvatore Salatino, delegato per Soverato di Confedilizia Catanzaro.

Sorta nel 1883, la Confedilizia è l’organizzazione storica e più rappresentativa della proprietà immobiliare, presente sull’intero territorio nazionale con oltre 200 sedi e numerose delegazioni, che lo scopo di difendere i principi liberali e costituzionali della proprietà e del risparmio dal punto di vista economico, politico, sociale, etico e civile.

Alla stessa aderiscono proprietari (anche della sola casa di abitazione, oltre che degli immobili ad uso diverso), condominii, condòmini singoli e investitori istituzionali.

Tramite il CORAM (Coordinamento Registri Amministratori), alla vita della medesima associazione partecipano anche gli amministratori di immobili nonché i revisori condominiali.

Sia a livello nazionale che nelle varie sedi territoriali, la Confedilizia cura la formazione degli amministratori di condominio, organizzando i corsi obbligatori per la loro formazione iniziale e periodica e la formazione dei revisori, nonché convegni, incontri e seminari. Inoltre, a favore dei propri iscritti e di tutti gli interessati, l’associazione presta numerosi servizi professionali di assistenza e consulenza legale, fiscale, tributaria, condominiale, locatizia, tecnica, catastale, ecc., avvalendosi di un team di qualificati professionisti, in possesso di valide e approfondite competenze e con formazione nei diversi campi di intervento.

Per Sandro Scoppa, presidente di Confedilizia Calabria, “L’apertura a Soverato di una delegazione della Confedilizia rappresenta una tappa importante nella vita della storica associazione della proprietà edilizia. Essa si aggiunge alle articolazioni territoriali nelle cinque province della Calabria, ed è destinata a diventare punto di riferimento – preciso e certo – per tutti i proprietari di immobili e per l’intero territorio della città di Soverato e del suo circondario”.

A sua volta, per Ernesto Alecci, sindaco di Soverato, “la presenza della Confedilizia nella città di Soverato è importante non solo per il comparto immobiliare ma anche per l’ amministrazione comunale, che può trovare nella medesima associazione un interlocutore autorevole per la risoluzione delle problematiche che investono il settore e, nel contempo, per lo sviluppo di iniziative, attività e progetti che possono incidere positivamente sulla vita della città e quella dei suoi abitanti”.