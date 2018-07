Confezionava marijuana in un magazzino, arrestato 34enne

Un vero e proprio magazzino di stoccaggio di marijuana è stato individuato a Sellia Marina dai carabinieri della Stazione locale e dal nucleo cinofili di Vibo Valentia. Da alcuni giorni i militari avevano registrato un ingiustificato andirivieni di giovani da un’abitazione nel centro del paese e la cosa aveva fatto scattare dei sospetti che sono stati poi confermati grazie al fiuto dell’unità antidroga.

Nel locale, infatti, i carabinieri hanno scovato i luoghi in cui veniva nascosto lo stupefacente, oltre che del materiale per confezionamento, strumenti per la pesatura di precisione e anche una pistola a salve senza il tappo rosso di sicurezza.L’attività illecita era già predisposta per la cessione ed era gestita da un 34enne del posto, V.F., che è stato sorpreso sul posto.

Inevitabilmente per lui è scattato l’arresto per la detenzione a fini di spaccio di 200 grammo di marijuana, già suddivisa in bustine di cellophane, e di circa 140 semini di canapa. A seguito della convalida del Gip del Tribunale di Catanzaro al 34enne sono stati imposti l’obbligo di dimora nel Comune di Sellia Marina e di presentazione alla polizia giudiziaria.