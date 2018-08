CONI Calabria – FIN: Tocci tinge d’Argento la nostra terra

Meraviglioso traguardo, l’ennesimo per Giovanni Tocci, atleta della Cosenza Nuoto e dell’Esercito Italiano e per la Calabria che sportivamente vive un ottimo momento.

Tocci conquista la medaglia d’argento dal trampolino metri uno, seconda europea per l’atleta dopo quella del 2016. La concentrazione e la determinazione rappresentano, anche in questa circostanza, elementi determinanti per migliorarsi, ottenendo così il titolo di vice campione d’Europa e punto di forza della Nazionale Maggiore.

Il presidente del C.R. CONI Calabria, Maurizio Condipodero, si congratula con il Presidente della FIN Calabria Alfredo Porcaro, con il Comitato, lo staff tecnico vicino all’atleta, sottolineando quanto sia importante crescere talenti sportivi nella nostra terra, veri e propri esempi per le giovani generazioni, in termini di dedizione al lavoro, caparbietà e voglia di superare sé stessi.

Congratulazioni a Giovanni Tocci con l’augurio dello sport calabrese di migliorarsi e continuare a regalare sorrisi agli appassionati.