Consulta delle autonomie locali, l’Upi Calabria sarà rappresentato da Giuseppe Maida

Sarà Giuseppe Maida, già consigliere provinciale di Catanzaro e amministratore del Comune di Chiaravalle, a rappresentare l’Upi Calabria in seno alla Consulta delle autonomie locali, che assieme alla Consulta del Terzo settore, costituisce la Conferenza permanente regionale, organismo consultivo in materia di programmazione socio assistenziale istituito dalla Regione Calabria – Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche sociali, in attuazione della legge regionale 26/2003.

Il presidente dell’Upi Calabria, Enzo Bruno, ha voluto valorizzare l’esperienza amministrativa di Maida, a cui si aggiunge una profonda conoscenza del territorio, e delle problematiche del settore relativo alla gestione degli interventi e dei servizi sociali. “Giuseppe Maida – ritiene il presidente Bruno – porterà un contributo importante nell’attività di raccordo tra Istituzioni e territori a cui la Consulta è chiamata ad esercitare, con l’attenzione che le realtà locali meritano in questo delicato settore”.