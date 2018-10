Contadino si ribalta con il trattore in campagna, è grave

Un contadino è rimasto gravemente ferito mentre stava lavorando a bordo di un mezzo agricolo nelle campagne di Platania. Il mezzo, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato in una scarpata. L’uomo è stato sbalzato fuori procurandosi diverse ferite e traumi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e personale sanitario del Suem 118.

Dopo i primi soccorsi sul posto, l’uomo è stato trasportato in barella sino all’ambulanza e successivamente trasferito in una piazzola poco distante, dove ad attendere vi era elisoccorso per il trasporto in ospedale. I vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme sono intervenuti per la messa in sicurezza del mezzo in attesa del recupero.