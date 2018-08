Continuano i Weekend de “Il Ciclo (Rito) del Ben-Essere” a Badolato

La Condotta Slow Food “Versante Ionico” – Soverato e la Comunità Terra Madre “Borghi in Comunità” – Badolato annunciano prossimo importante appuntamento per il weekend 1 e 2 Settembre 2018.

Tutto pronto per il quarto appuntamento de “Il Ciclo (Rito) del Ben-Essere” di Badolato. In programma – per i prossimi 1 e 2 Settembre – un incontro con il seguente tema: introduzione alla pratica del Tai Chi e Qi Gong con la prof.ssa Gabriella Giullari (esperta e docente di Tai Chi e Qi Gong, formatasi in Cina con importanti maestri cinesi, operativa in Liguria – Genova). Il weekend di relax e benessere si svolgerà a Badolato con più sessioni tra laboratori teorici e pratici, momenti di relax, passeggiate nel borgo, convivialità ed occasioni belle ed interessanti alla scoperta della piccola cittadina ionica attraverso il gusto e le sue bellezze paesaggistiche e naturalistiche.

PROGRAMMA:

Tema: introduzione alla pratica del Tai Chi e Qi Gong con la prof.ssa Gabriella Giullari (esperta e docente di Tai Chi e Qi Gong, formatasi in Cina con importanti maestri cinesi, operativa in Liguria – Genova).

Sabato 1 Settembre: arrivo a Badolato nel primo pomeriggio e drink di benvenuto. Ore 17.30 presentazione ed incontro con gli esperti, dimostrazione di TAI CHI in piazza. Passeggiata rilassante nel borgo e cena tipica in un “catojo”. Pernottamento.

Domenica 2 Settembre: (per i temerari) all’alba TAI CHI all’antico Bastione di Badolato borgo, colazione open-air, trasferimento a Badolato Marina (con mezzi propri), relax e pranzo al mare con servizio spiaggia incluso. Lezioni e pratica del Tai Chi/Qi Gong in spiaggia. Relax in spiaggia.