Continuano le attività della scuola calcio Adelaide Lamezia Milan Academy, unica scuola calcio Milan non solo a Lamezia Terme ma in tutta la provincia di Catanzaro. Un gruppo sempre in crescita e sempre più entusiasta a conferma dello spessore del progetto.

Ragazzi di tutte le età che all’insegna dello sport e del divertimento abbinano crescita sportiva e umana. In più, si sono svolti il secondo (26 novembre) e il terzo (18 dicembre) incontro con mister Giuseppe Pisani, tecnico ufficiale Milan che, incaricato dalla società, supervisionerà e si confronterà con allenatori e dirigenti della scuola calcio.

Come sempre, il confronto è stato utile sotto diversi aspetti: l’esperienza e la professionalità di coach Pisani sta consentendo infatti a tutto l’ambiente della Adelaide Lamezia di apprendere ed emulare il “Metodo Milan” entrando nell’ottica e nella mentalità della grande squadra. Inoltre, nei giorni scorsi, presso il Bar Ferrise (in Corso G. Nicotera), si è svolta la festa di Natale dei piccoli atleti Adelaide, con consegna di omaggio natalizio ad ognuno di loro, che alla presenza dei genitori, dello staff e dello stesso mister Pisani hanno avuto modo di trascorrere dei momenti di svago extra campo in un clima gioioso e di convivialità. E per il nuovo anno diverse sono le iniziative previste sia a Lamezia che a Milano.