Continuano le attività laboratoriali del progetto “Servizi 0-6: passaporto per il futuro” di Badolato

Ripartiranno a stretto giro le attività laboratoriali, affiancate in maniera parallela a quelle ordinarie e quotidiane, del progetto di Badolato “Classe Primavera – Servizi 0/6: Passaporto per il Futuro”. Un progetto di respiro nazionale, in fase di realizzazione dal 31 ottobre 2018 all’interno della Scuola dell’Infanzia di Badolato Marina, che vanta un partenariato ampio ed importante con in testa le fondazioni “Mission Bambini” e “Con i Bambini” e la Cooperativa Sociale “La Cicogna” (come ente gestore), con il supporto attivo dell’Associazione di Promozione Sociale “MaMa” di Badolato e di Slow Food Calabria, dell’Istituto Comprensivo Statale “T.Campanella” di Badolato e dell’Unione dei Comuni “Versante Ionico”, con il patrocinio istituzionale del Comune di Badolato.

Chiusa la parentesi delle attività natalizie, con momenti di festa e di comunità, ed aperto l’anno 2019 con le attività ordinarie della Classe Primavera – con i suoi 11 bambini beneficiari e con relative famiglie – la cooperativa sociale “La Cicogna” è ora al lavoro per l’organizzazione del prossimo laboratorio. In programma per Sabato 02 Febbraio 2019 mattina, grazie all’importante collaborazione della Croce Rossa Italiana, un incontro informativo sulle manovre salvavita pediatriche: una “lezione” condivisa rivolta ad operatori del progetto, genitori e famiglie dei bambini, con la prospettiva di continuar a costruire pezzo su pezzo una bella “Comunità Educante”.

La Cooperativa Sociale “La Cicogna” ed i partner locali attivi nel progetto, sempre assieme alla Croce Rossa Italiana, organizzeranno nei prossimi mesi un corso allargato per Primo Soccorso / P-BLSD con l’ausilio del defibrillatore.

Le attività laboratoriali, con un programma strutturato e ben delineato, continueranno mese per mese con tante belle ed interessanti iniziative e con il coinvolgimento attivo di nuovi partner, associazioni locali ed organizzazioni territoriali.