Controlli della Polizia per droghe e alcol, diverse patenti ritirate nel catanzarese

Tre patenti ritirate ad altrettanti automobilisti sorpresi alla guida sotto l’effetto di alcol e, in due casi, anche di droga. L’operazione e’ stata condotta nella notte tra sabato e domenica nel quartiere di Catanzaro Lido e sulla strada statale 106 ionica sul tratto Staletti’, in prossimita’ di noti locali notturni.

Le pattuglie, composte da personale della Questura di Catanzaro e della Sezione della Polizia Stradale, hanno eseguito mirati servizi di controllo finalizzati al contrasto della guida in stato di ebrezza o alterazione da sostanze stupefacenti. Le condizioni degli automobilisti sono state valutate direttamente sul posto, grazie alla collaborazione con il medico della Polizia di Stato e la sua l’equipe dell’ufficio sanitario, dotati di laboratorio mobile.

I controlli hanno interessato complessivamente 154 persone alla guida di veicoli, per 21 di esse e’ stato necessario approfondire con ulteriori metodi, quali drag test ed etilometro. Le patenti sono state ritirate a tre conducenti, rispettivamente di 53, 39 e 36 anni, perche’ alla guida in stato di ebrezza e per i due piu’ giovani anche per essere risultati positivi al drag test, uno ai cannabinoidi e l’altro alla cocaina.