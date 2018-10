Coppa Italia Calabria Calcio a 5 Serie C | Quadrifoglio Soverato – Enotria Catanzaro 1-4

Andava di scena oggi al “Palascoppa“ di Soverato l’andata degli ottavi di finale di Coppa Italia Calabria Calcio a 5 Serie C tra i padroni di casa del Club Quadrifoglio Soverato e l’Enotria Five Soccer Catanzaro. Sono proprio quest’ultimi ad imporsi con il risultato finale di 4-1 che in indirizza le sorti della qualificazione verso Catanzaro. Nello specifico la prima frazione di gioco è molto equilibrata nonostante la differenza di categoria (i catanzaresi disputano il campionato di serie C1) con le due squadre che si equivalgono sotto l’aspetto fisico.

Al 2’ Sinopoli tenta un bel colpo al volo in seguito ad uno stop ma la palla sorvola la traversa. Risposta ospite con Patamia per gli ospiti che spara addosso a Loprieno. L’estremo difensore biancorosso si ripete su Giampà quattro minuti dopo. Al 20’ Chiaravalloti prova un bellissimo tiro al volo e per pochi centimetri non sigla un eurogoal. Situazione che invece arriva sui piedi di Zurlo il quale sigla una rete da urlo, controlla un pallone volante, stop di petto e tiro di prima intenzione di destro all’angolino dove Loprieno non può fare nulla.

Nel finale Capicotto non trova il raddoppio. Nella ripresa i soveratesi trovano il pareggio con Voci bravo a finalizzare un’azione da corner. Un minuto dopo Bruni spreca un’ottima occasione per il vantaggio. Al quarto d’ora Zurlo si gira in un fazzoletto e fulmina Loprieno per il vantaggio giallorosso. Due minuti dopo Chiaravalloti si imbatte nel muro del portiere ospite che respinge il tiro con un bel gesto tecnico.

Al 52’ ancora l’estremo difensore ospite si ripete stavolta con un vero e proprio miracolo con Sinopoli questa volta. Passano due minuti ed arriva la terza marcatura dell’Enotria con Posella che da posizione defilata grazie ad una deviazione aumenta il divario. A due minuti dalla fine tripletta personale di Zurlo che con un delicato pallonetto insacca il 4-1. Ultima emozione con un tiro libero fallito da Sinopoli. La differenza di categoria si è vista soprattutto nel finale della seconda frazione in quanto gli ospiti sono parsi molto più in condizione rispetto ai soveratesi i quali possono ripartire dalla grande determinazione della prima mezz’ora di gioco per impostare al meglio il ritorno nonostante sia di fronte ad una partita molto delicata.