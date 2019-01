Corriere inseguito e speronato dai carabinieri, arrestato. Aveva 100 kg di marijuana

Forza un posto di blocco, viene speronato da un’auto dei carabinieri e finisce fuoristrada. In auto, all’atto del controllo, i militari dell’Arma trovano nel cofano un pacco con quasi cento chili di marijuana.

E’ successo lungo la strada che collega Sant’Onofrio a Vibo Valentia, non distante dallo svincolo autostradale, dove un’Opel Station Wagon – alla cui guida si trovava un giovane di origine albanese – e’ stata alla fine bloccata dai carabinieri.

L’uomo e’ stato quindi portato nella sede del comando provinciale dei carabinieri di Vibo Valentia per le formalita’ di rito e per procedere all’arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente con l’aggravante dell’ingente quantita’. Indagini sono in corso per capire dove l’auto fosse diretta e da dove provenisse.