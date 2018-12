Cresce l’attesa per il debutto del tour Gospel meets Calabria by Composition of Praise

Partirà da Catanzaro la tournèe del coro gospel “Composition of Praise”: il 27 dicembre alle ore 19, presso la Basilica dell’Immacolata del capoluogo di Regione, Samuel “Eddie” Cromwell, dirigerà i migliori 35 coristi provenienti dall’area metropolitana di Washington, alle prese con un repertorio di ispirazione cattolica, oltre ai grandi classici della tradizione statunitense.

Cromwell così ha creato una delle storie più affascinanti della musica gospel degli ultimi due decenni. Ma grazie alla fede in Dio e alla convinzione di aiutare i bambini e motivare il pubblico, il nostro Samuel ha saputo utilizzare la musica come strumento per sviluppare menti, sensibilizzare i cuori e le anime di un pubblico molto vasto. “Il mio obiettivo-ribadisce- è l’istruzione delle menti, elevare gli spiriti e illuminare le anime dei nostri giovani”.

Cromwell ha diretto anche alcune esibizioni alla Casa Bianca per i Presidenti Clinton, Bush e Obama, in tempi diversi e in occasione delle visite dei due Papi. Questi eccezionali musicisti hanno sempre svolto un ruolo fondamentale nel plasmare un suono che abbraccia gospel contemporaneo e tradizionale, canti di Chiesa, spiritual e inni in stile classico. L’ensamble Composition of Praise ha accresciuto la sua popolarità in particolare in questi ultimi anni, incontrando nei suoi tour le più disparate comunità e riuscendo ogni volta a stabilire con il suo pubblico quel fortissimo legame che solo il linguaggio universale per eccellenza, la musica, sa creare e stringere. “In ogni caso, lo scopo del nostro gruppo- sintetizza Cromwell- resta quello di portare un messaggio di pace e speranza attraverso il canto, diffondendo la parola del Signore e celebrandone i misteri.”

Dopo Catanzaro, la tournèe coinvolgerà anche Siderno (28), Caulonia (29), Vibo Valentia (30) e Roccella Jonica (1 gennaio), tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito. Produzione a cura di Allegro Tours, con il sostegno della Regione Calabria, i Comuni di Catanzaro, Roccella Jonica, Caulonia e Vibo Valentia e le donazioni di privati italo-americani, che hanno reso possibile la copertura delle spese relative ad ogni voce di questa significativa tournèe.