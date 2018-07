Crolla muro di 4 metri, danni ad auto parcheggiate

È crollato, per cause in corso di accertamento, parte di un muro di delimitazione della proprietà di un condominio a Catanzaro lido in viale Crotone.

Il muro interessato dal dissesto, alto circa 4 metri costruito in mattoni forati, versava in condizioni di degrado e delimitava la zona del cortile condominiale adibita a parcheggio dal terreno di proprietà delle Ferrovie dello Stato, a pochi metri dai binari. Coinvolte dal crollo alcune vetture parcheggiate nelle vicinanze.

Per fortuna non si registrano danni a persone. Sul posto la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina per mettere in sicurezza la zona in attesa di ditta specializzata per la rimozione del materiale crollato.