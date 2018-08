Crollo a Genova, l’Anas assicura stabilità del Ponte Morandi di Catanzaro

Il crollo del Ponte Morandi, a Genova, sull’autostrada A10, ha fatto nuovamente venire a galla la preoccupazione della cittadinanza catanzarese riguardo il Viadotto Bisantis, progettato dall’ingegner Morandi, lo stesso del ponte collassato nel capoluogo ligure. Sui social le preoccupazioni delle persone, impressionate dal tragico evento in Liguria, continuano ad accavallarsi sui vari gruppi e sui singoli profili.

A buttare acqua sul fuoco ci ha pensato l’ingegner Giuseppe Ferrara, capo compartimento Anas Calabria il quale, intervistato dalla nostra Testata, ha tranquillizzato i cittadini: “Le due tipologie strutturali sono diverse. Quello di Genova è un ponte strallato (tipo “sospeso” nel quale l’impalcato è retto da una serie di cavi, gli stralli ancorati a piloni, o torri, di sostegno) mentre a Catanzaro ci troviamo di fronte a un ponte ad arco. Bisogna tener conto della tipologia strutturale, di come sono stati realizzati, qual è la storia dei ponti. Quindi non possiamo accomunare nessuno dei ponti che ha progettato Morandi in quanto, ripeto, uno ha una tipologia strutturale, una storia e una fase di lavorazione e realizzazione diversa rispetto ad un altro”.

Il direttore, successivamente, chiarisce la questione lavori, iniziati da tempo e ribadisce l’assenza di pericoli: “La struttura è monitorata dai nostri tecnici, i quali controllano la staticità. Non ci sono pericoli di crollo. Abbiamo già fatto una parte del lavoro e, per il mese di settembre, stiamo programmando vari interventi progressivi sul Ponte Bisantis. Dopo l’estate -continua Ferrara- sarà montata un’altra impalcatura per gli altri lavori. Stiamo stiamo ricevendo dei fondi per intervenire, dunque, un po’ alla volta interverremo su tutta la struttura come abbiamo detto nei giorni scorsi. I lavori proseguiranno nel corso del tempo perché stiamo agendo per singoli porzioni dell’opera. Non è facile operare su tutta la struttura”.