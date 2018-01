Crotone – In 100 si tuffano in mare per il tradizionale benvenuto al nuovo anno

Oltre un centinaio di persone, il più piccolo di 9 anni, tante le donne, si sono tuffati questa mattina nelle acque ospitali del mare cittadino per augurare, con il tradizionale tuffo di Capodanno, buon anno alla citta’ di Crotone.

Nell’ambito delle attività promosse dal Comune di Crotone per le festività natalizie non poteva mancare il tradizionale benvenuto al nuovo anno con il “Tuffo di Capodanno”. Sul lungomare, con l’organizzazione dello Sporting Club “Giorgio Manzulli” presieduto da Enzo Colosimo ed il sostegno dell’assessorato alle Attivita’ Produttive e dell’assessorato comunale al Turismo e Spettacolo, alle 12.00 precise giovani e meno giovani si sono tuffati nelle acque del mare di Crotone Radio Studio 97 e Francesco Latella hanno accompagnato in musica il primo giorno dell’anno dei crotonesi.

In centinaia anche sulla spiaggia e sul lungomare ad applaudire “l’impresa” di chi ha salutato con il tuffo il nuovo anno in un appuntamento ormai entrato nella tradizione popolare della citta’ di Crotone. L’assessore alle Attivita’ Produttive Sabrina Gentile e l’assessore allo Spettacolo Giuseppe Frisenda hanno fatto personalmente gli auguri ai tanti cittadini, alle famiglie presenti all’evento.