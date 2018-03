Cucciolo finisce in un canale, recuperato dai Vigili del Fuoco

I vigili del fuoco del Comando Provinciale di Catanzaro, sono intervenuti questo pomeriggio in via Marconi nel comune di Lamezia Terme per il salvataggio di un cane di piccola taglia finito all’interno di un canale per la raccolta delle acque meteoriche.

I vigili del fuoco, allertati dagli abitanti del luogo, si sono prodigati al recupero del cagnolino infilandosi all’interno del canale, costituito da pareti in cemento e profondo circa tre metri. Raggiunto il piccolo animale, lo stesso veniva tratto in salvo e consegnato ai residenti del posto che, nel frattempo si erano avvicinati a seguire le operazioni di soccorso.

Il cucciolo era impaurito ed affamato ma in perfette condizioni di salute.

A conclusione dell’intervento, numerose le dimostrazioni di gratitudine da parte dei cittadini.