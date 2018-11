Dalla CCIAA fino a 3.000 euro per l’innovazione digitale delle imprese

Le imprese della provincia di Catanzaro hanno tempo fino al 12 dicembre per aderire alla seconda edizione del “Bando voucher digitali I4.0”, promosso dalla Camera di Commercio di Catanzaro e dal Ministero dello Sviluppo Economico per l’attuazione del Piano Nazionale Impresa 4.0. Obiettivo primario del bando è quello di promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle micro, piccole e medie imprese attraverso: la diffusione della “cultura digitale” tra le MPMI della circoscrizione territoriale camerale; l’innalzamento della consapevolezza delle imprese sulle soluzioni possibili offerte dal digitale e sui loro benefici; il sostegno economico alle iniziative di digitalizzazione in ottica Impresa 4.01 implementate dalle aziende del territorio in parallelo con i servizi offerti dai costituendi PID.

Il bando, reperibile sul sito internet istituzionale della CCIAA, prevede voucher del valore massimo di 3 mila euro per singola impresa, che andranno a finanziare servizi di consulenza o formazione, pari al 50% del totale complessivo del progetto, relativi ad una o più tecnologie tra quelle previste all’art. 2 del presente Bando erogati dai fornitori descritti nell’art. 6; l’acquisto di attrezzature tecnologiche e programmi informatici, pari al restante 50% del totale complessivo del progetto, strettamente connessi al progetto di digitalizzazione aziendale I4.0 e funzionali all’acquisizione delle tecnologie abilitanti elencate nel bando.

Le richieste di voucher dovranno essere trasmesse entro e non oltre il 12 dicembre 2018 esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata promocatanzaro@cz.legalmail.camcom.it utilizzando il modulo di domanda reso disponibile sul sito camerale www.cz.camcom.it e dell’Azienda Speciale Promocatanzaro – www.promocatanzaro.it.

“Dopo la prima edizione del bando Voucher Digitali che si è chiusa nel mese di maggio, le imprese della nostra Provincia hanno una nuova opportunità per avvicinarsi ancor di più al mondo dell’industria 4.0 – ha spiegato il presidente Daniele Rossi – Dispiace però evidenziare che, dal 10 novembre ad oggi, siano arrivate pochissime domande di partecipazione per un bando così importante e in grado di contribuire in maniera importante a sostenere spese che le micro, piccole e medie imprese difficilmente affronterebbero da sole per favorire l’adeguamento digitale. Il nostro impegno per promuovere la digitalizzazione delle imprese c’è ed è forte. È però quanto mai opportuno che le imprese sposino a pieno la nostra volontà di superare il digital divide e dare nuovo impulso a tutto il settore imprenditoriale ed economico della provincia di Catanzaro”.